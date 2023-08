"Note su tela" con Paolo Bovari a Porto Potenza: Mostra d'Arte Ispirata dalla Musica

Sarà inaugurata stasera la mostra d’arte di Paolo Bovari, dal titolo "Note su tela (Quando la musica ispira)", all’interno della sala espositiva in piazza della Stazione, a Porto Potenza. E rimarrà aperta ogni sera, dalle 21.30 alle 23.30, fino a venerdì. Si potranno vedere più di trenta lavori, in cui l’autore racconta le impressioni, le emozioni e i sentimenti in lui suscitati. Impiegando varie tecniche, ha così trasformato le note musicali in forme grafiche e colori. Le opere parlano poi di concetti profondi, tra i quali il rifiuto di ogni guerra, il valore della solidarietà umana e della libertà, il diritto di ognuno a vivere per realizzare i propri ideali.