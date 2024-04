"Notte di luna" per i 60 anni dello Sferisterio

Domenica 21 luglio splenderà la luna piena sul pubblico dello Sferisterio, illuminando il concerto di gala "Notte di luna" (ore 21) programmato in chiusura del primo weekend del programma 2024 per festeggiare le 60 edizioni del Macerata Opera Festival (1921-1922; 1967-2024). Sul podio della Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana salirà Michelangelo Mazza, mentre le parti corali saranno affidate ai circa 250 cantori dei cori affiliati all’Associazione regionale Cori Marchigiani, per la prima volta coinvolti del Macerata Opera Festival nel segno della partecipazione territoriale a questa primaria iniziativa culturale regionale. Sul grande muro dello Sferisterio scorreranno le video proiezioni preparate degli allievi dell’Accademia di belle arti (classe di scenografia di Francesco Calcagnini) con alcune fotografie degli spettacoli andati in scena nella storia del Macerata Opera Festival. Il programma prevede una prima sezione di brani dai più celebri titoli e una scelta di brani da opere di Giuseppe Verdi con "Va, pensiero" da Nabucco; quindi da Rigoletto "La donna è mobile" con Antonio Poli (tenore) e "Bella figlia dell’amore" con Valerio Borgioni (tenore), Daniela Cappiello (soprano, nella foto). La seconda parte si aprirà con "Vesti la giubba" dai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con Angelo Villari (tenore); "Au fond du temple saint" dai Pêcheurs de perles di Georges Bizet con Valerio Borgioni (tenore) e Lodovico Filippo Ravizza (baritono) e sempre di Bizet "Votre toast" da Carmen con Mario Cassi (baritono); quindi una raccolta di pagine di Giacomo Puccini. In coincidenza con luna piena di aprile, prevista nella notte tra oggi e domani, denominata "Luna Rosa", sarà possibile acquistare i biglietti di platea (solo settore rosso) e di gradinata (solo settore blu) con uno speciale sconto speciale del 50%, cioè al costo rispettivo di 15 e 20 euro.