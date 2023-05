Nuova area camper, definite le tariffe: un giorno a 15 euro

Area camper in piazza Nassiriya, nella zona commerciale, definite le tariffe a carico degli utenti che vi faranno tappa. Questo il costo della sosta stabilito dall’amministrazione: 5 euro l’ora, 10 euro per 12 ore e 15 euro ogni 24 ore. Per la predisposizione del sistema informatico che regolerà il servizio di controllo e di gestione degli accessi è stata stanziata la somma di 3.000 euro. L’inaugurazione di quello spazio è avvenuta sabato scorso, abbinata alla cerimonia di intitolazione del vicino piazzale Europa. Una festa per la quale il Comune ha speso la somma di 4.500 euro. La realizzazione dell’area sosta è costata invece 90.000 euro, ai quali se ne sono aggiunti in corso altri 30.000 per il completamento dell’area.