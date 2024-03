Nuova casa di riposo e centro di aggregazione, voto in consiglio comunale

Sei argomenti figurano all’ordine del giorno del consiglio comunale di Cingoli, convocato per oggi alle 20.30. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco Michele Vittori, si procederà all’approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. A seguire saranno discusse le modifiche al DUP e la variazione al bilancio di previsione. Infine sarà discussa la variante urbanistica per la nuova casa di riposo con residenza protetta, da costruire nella zona San Giuseppe, con una spesa di 5.225.000 euro. Vicino alla struttura è prevista, con un importo di 290.000 euro, la collocazione del progettato Centro di aggregazione per anziani. g. cen.