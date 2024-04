Nuova veste per la torre civica: "Un percorso tutto da scoprire"

Inaugurato il nuovo allestimento multimediale alla torre civica. La multimedialità e l’illuminotecnica, curate da Achille Roselletti de "L’orologio" società cooperativa e Raffaele Carlani, architetto dello studio Katatexilux, permettono ai visitatori della "Torre dei tempi" di compiere visite immersive coinvolgenti e didatticamente efficaci. Salendo i gradini che conducono alla sommità, i visitatori vedranno il meccanismo interno dell’orologio e scopriranno, tramite dei video, particolari significativi sulla storia della torre e sulla città intera. "La torre è un punto focale della rete museale cittadina – rimarca l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –, l’abbiamo valorizzata collaborando con realtà di alto livello e facendo ricerche scientifiche sui testi, così da narrare la storia della torre e della città con esattezza. L’aspetto dell’illuminazione, non secondario in un contesto allestitivo, è stato ripulito e funzionalizzato. Ci abbiamo lavorato molto".

Achille Roselletti, in rappresentanza del gestore dei servizi del sistema museo, ha aggiunto: "Il partenariato tra pubblico e privato prevede un investimento a carico del gestore. Quello che presentiamo oggi è un altro pezzo che si aggiunge all’offerta culturale della città, in uno dei suoi luoghi identitari. C’è stata la volontà comune di aprire questi spazi a visitatori e cittadinanza. Il meccanismo dell’orologio è visitabile gratuitamente, sperando sia per chi verrà uno stimolo a proseguire in verticale la visita". La biglietteria si trova infatti, all’interno della torre, ad un livello più alto del piano dove si trova il meccanismo dell’orologio, costruito dal maestro orologiaio maceratese Trivellini nella seconda metà dell’ottocento. Raffaele Carlani, della ditta Katatexilux, che si occupa specificamente di illuminazione e multimedialità in ambito culturale, dice: "La torre non era pensata per essere aperta al pubblico. La nostra sfida è stata questa, trasformare il percorso in qualcosa che avesse coerenza con la struttura architettonica e con le informazioni che vengono date da video e e spiegazioni". La torre all’interno è divisa in più livelli. Su ognuno di essi si apprendono storie e aneddoti sull’orologio, sulla città e le vicende che hanno affrontato nel corso dei secoli. Il balcone sulla sommità permette poi di ammirare la terra marchigiana da mare a monti. "Grazie al sistema museo, che ha contribuito a rinnovare questo simbolo della città. Il percorso a salire mostra tanti dettagli sulla vita della città che è davvero bello scoprire", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. La torre a partire da oggi sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 fino a fine maggio. Da giugno a settembre è aperta gli stessi giorni con orario 10-13 e 15-19. Il pass per la visita comprende, oltre alla torre, lo Sferisterio e palazzo Buonaccorsi.