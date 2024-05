Nuove luci in galleria, dimezzate le spese per l’energia elettrica

Nuove luci a led all’interno della galleria delle Fonti. La giunta ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento ed efficientamento energetico che interesserà la galleria a Fontescodella e permetterà un risparmio di circa il 50% per le casse comunali. Attualmente la spesa per il consumo di energia si aggira attorno a 100mila euro annui essendo l’impianto acceso sia in diurno che notturno. Con l’intervento di efficientamento, che consiste nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti altamente energivori con altri proiettori a led a risparmio energetico maggiormente prestazionali in termini di illuminamento, si stima un risparmio di circa il 50% e un notevole beneficio illuminotecnico con il miglioramento della sicurezza. L’investimento è di circa 130mila euro, interamente finanziato con fondi ministeriali.