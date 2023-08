Nuovi voli da Ancona. Rotta su Barcellona, Vienna, Bucarest e Amsterdam

Aeroitalia e Ancona International Airport hanno annunciato ieri mattina i nuovi collegamenti diretti tra Ancona e Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa), a partire dal prossimo 15 settembre e la grande novità, Amsterdam entro l’anno. "Presentiamo 4 destinazioni internazionali – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – che ci consentiranno di essere connessi con tutta Europa. E’ una sfida importante soprattutto in un momento in cui il turismo nazionale, dopo la fine delle restrizioni del Covid e con la riapertura degli aeroporti, vede una redistribuzione delle presenze e dei mercati di riferimento. Queste mete sono grandi città europee che ci possono sicuramente aiutare nella promozione all’estero della nostra regione e anche nella crescita e nella destagionalizzazione del nostro turismo, senza dimenticare l’altrettanto importante lavoro in corso per la continuità territoriale. Queste azioni congiunte hanno come scopo quello di far conoscere al mondo le nostre grandi potenzialità che non riguardano solo l’accoglienza, ma anche l’economia più in generale. Abbiamo infatti ascoltato con attenzione le esigenze delle attività di impresa che per troppo tempo hanno subito un gap infrastrutturale che ha inciso sulla loro competitività nel confronto internazionale. Stiamo lavorando anche sulle strade e sulle ferrovie, ma ci vuole tempo, e l’aeroporto intanto dà risposte". "L’attivazione delle nuove rotte a partire dal prossimo 15 settembre è un’altra pietra miliare che vogliamo posare nel percorso di ampliamento del nostro network – afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia – con l’obiettivo di estendere sempre più il ventaglio di destinazioni disponibili per collegare sempre meglio il nostro Paese connettendolo con il resto dell’Europa e presto con altri continenti". I voli saranno operati con aeromobili ATR-72600 da 68 posti. Sarà inoltre possibile scegliere tra una varietà di opzioni di viaggio in termini di orario, tariffa e classe di volo.