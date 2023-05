Nuovo mammografo all’ospedale: "Dal 6 giugno piena operatività"

E’ stato installato in questi giorni all’ospedale di Comunità del Santa Lucia di Recanati il nuovo mammografo. L’apparecchio era andato fuori uso a causa di un guasto circa un mese fa, costringendo i pazienti che dovevano effettuare lo screening a recarsi a Civitanova con il prolungamento delle liste di attesa. Ora giunge il nuovo strumento di diagnosi preventiva del tumore alla mammella. "Abbiamo acquistato un nuovo mammografo che è già stato installato nella radiologia di Recanati" , comunica il vice presidente e assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che puntualizza: "Il collaudo avverrà il 31 maggio, il primo giugno verranno effettuate le prime quattro mammografie di screening e dal 6 giugno l’apparecchio sarà in piena operatività. Ringrazio l’Ast di Macerata e il dottor Carlo Santurbano, responsabile dell’Uosd Diagnostica per la velocità con cui è stato sostituito il mammografo che aveva avuto un guasto". Il sub commissario sanitario Daniela Corsi aveva, infatti, immediatamente comunicato che la direzione monitora costantemente lo stato delle apparecchiature attraverso l’ingegneria clinica e che il nuovo macchinario sarebbe tornato entro breve tempo nella disponibilità dell’ospedale di comunità di Recanati. Intanto, per non interrompere il servizio, gli esami già prenotati a Recanati in questi giorni sono stati riprogrammati e svolti nella radiologia di Civitanova.