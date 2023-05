Nuovo negozio in centro storico "Andiamo controcorrente"

di Chiara Gabrielli

Festa in centro storico per l’arrivo di Primadonna collection, il negozio inaugurato ieri in corso Matteotti con un bel brindisi e tanti sorrisi. A dare vita a questa nuova avventura, Stella Claudia Monachesi, responsabile dei quattro punti vendita delle Marche (Macerata, Porto San Giorgio, Campiglione di Fermo e Civitanova): maceratese, sposata con due bimbe, è stata Miss Mamma italiana Sorriso nel 2021 e da tempo ormai si dedica al mondo del commercio. "Andiamo controcorrente, investiamo sul centro storico". Vanta una famiglia molto nota in città, dallo zio Pino Monachesi della palestra Robbys al cugino Alberto Monachesi di Tipicità. Il marchio, attivo da più di 20 anni, vanta oltre 400 negozi in Italia e all’estero: propone abbigliamento, molti capi da mare in questa stagione, poi scarpe, borse, accessori. Questa zona del centro ha sofferto parecchio negli ultimi anni: tante le vetrine vuote e le chiusure (il bar La Tazza d’Oro, la pizzeria Stella, Max Mara, il negozio di abbigliamento per bambini Fantasia, solo per ricordarne alcuni), per non parlare dell’addio, annunciato sul Carlino, di Calzedonia in via Lauri. Ma ora queste strade stanno riprendendo vita: oltre a Primadonna, ha aperto la tabaccheria Marcatili in via Lauri, al posto di quella che c’era prima, il negozio Sandra Intimo si è trasferito da via Garibaldi a corso Matteotti, nei locali ex Borbonese (ora si chiama Mamusa) e a breve dovrebbe aprire i battenti un’altra attività in corso Matteotti. Perché investire sul centro? "Premesso che tutti i centri storici sono un po’ in crisi – sottolinea Monachesi –, nonostante il malcontento generale noi andiamo controcorrente e speriamo di avere ragione. Ci siamo lasciati il Covid alle spalle, il commercio c’è, sta riprendendo, la gente non deve essere spaventata, non lasciamoci scoraggiare. Punteremo molto sugli universitari, la città vanta uno degli atenei più storici d’Italia. E poi, essendo vicini a tanti punti di ristoro e locali che funzionano, contiamo di intercettare anche i tanti che vengono in centro per godersi un aperitivo". In negozio i clienti troveranno Silvia Sacchi, anche lei maceratese. Al taglio del nastro, ieri, gli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi: "Meritate un plauso perché investite sul centro e assumete persone – sottolinea Sacchi –, portate un patrimonio di fiducia e speranza. Quando si accende una stella, nomen omen (con riferimento alla responsabile Stella Claudia), in una via importante come corso Matteotti, è giusto celebrarlo come si deve. I migliori auguri per un’avventura che sia più lunga e luminosa possibile. Offrite un esempio virtuoso dimostrando di credere in questa città e speriamo che anche altri presto vi seguiranno".