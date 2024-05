Nuovo ponte a Piediripa. C’è il via libera al progetto

Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte di Piediripa. Ora si potrà procedere con la gara per appaltare i lavori. La struttura, finanziata per oltre 9 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sarà costruita a monte del ponte esistente e presenterà una lunghezza complessiva di 180,45 metri. Il progetto, realizzato dagli ingegneri dell’ufficio Viabilità della Provincia per quanto riguarda la parte stradale (mentre quella strutturale è stata effettuata esternamente dalla Integra Ingegneria), prevede la costruzione di due nuove corsie di 3,50 metri, affiancate da una pista ciclopedonale, a doppio senso di marcia, oltre all’allargamento della strada esistente tra le due rotatorie. Prevista anche la realizzazione di una rampa che consentirà la discesa delle persone verso la riva sud del fiume. "La realizzazione del nuovo ponte garantirà, anche nel caso in cui quello attualmente esistente debba essere chiuso per lavori di manutenzione o per qualsiasi imprevisto, il mantenimento dell’accesso principale a Macerata e il collegamento con la superstrada Civitanova-Foligno, assicurando anche le determinanti funzioni di protezione civile che l’opera riveste. Inoltre – spiegano dalla Provincia –, verificato l’enorme flusso di traffico giornaliero stimato in circa 29mila veicoli, il passaggio dalle due corsie (una per senso di marcia) alle quattro corsie (due per senso di marcia) migliorerà notevolmente la fluidità della viabilità locale".