Nuovo rettore: stop a Corradini, che fa ricorso

Si è svolta ieri l’assemblea della comunità universitaria dell’ateneo camerte per la presentazione delle candidature a nuovo rettore per il mandato 2023-29. A far crescere ancora di più l’attesa per le elezioni del 27 giugno è stata la piega particolare che ha preso la vicenda. Le candidature erano di Graziano Leoni, prorettore vicario con l’attuale rettore Claudio Pettinari e ordinario di Architettura, e di Flavio Corradini, ordinario di Informatica, già rettore dal 2011 al 2017. Ma il direttore generale, ing. Andrea Braschi, ha ammesso la candidatura di Leoni, dichiarando invece "non ammissibile" quella di Corradini proprio per il suo essere già stato rettore. Braschi si è basato sullo statuto dell’ateneo dove è specificato che il rettore “dura in carica sei anni e non è rieleggibile“. Tale norma era del 2012 con rettore pro tempore Corradini, il quale però ha presentato anche un parere sull’illegittimità dello statuto Unicam, che non sarebbe allineato alla normativa nazionale, sostituendo al termine ’rinnovabilità’ quello di ’rieleggibilità’. Per tale motivo Corradini è già pronto a ricorrere al Tar. All’assemblea hanno partecipato circa 300 tra docenti, dottorandi e personale, con altri 120 collegati. A presiedere il decano Unicam, prof.ssa Cristina Miceli, che ha spiegato come già nel mese scorso sono arrivati diversi pareri giudiziari e con una sua considerazione ha affermato che "questioni relative alla eleggibilità non possono comportare la mancata presentazione della candidatura stessa all’assemblea", rimandando agli organi preposti il giudizio sulla questione. Il direttore Braschi è intervenuto specificando che Corradini sarebbe formalmente intervenuto come chiunque altro e non come candidato. L’ampia presentazione dei due programmi era corredata dal nome del prorettore vicario eventuale: Emanuele Tondi di Geologia per Leoni e Lucia Ruggeri di Giurisprudenza per Corradini. Quest’ultima ha dichiarato come un particolare esito della vicenda (esclusione di Corradini, ndr) si ripercuoterebbe sulla sua persona e, quindi, potrebbe presentare un suo ricorso al Tar perché verrebe lesa la sua possibilità di candidarsi rettrice con magari Corradini vicario, Il direttore Braschi, dopo che alcuni docenti hanno espresso preoccupazione per l’imbarazzo che la situazione potrebbe portare all’ateneo, ha affermato: "Pochi minuti fa è arrivato il parere (non vincolante ndr) del Mur che è congruente a quello dell’Avvocatura di Stato" e dunque al suo, invitando la Ruggeri a non ricorrere nuovamente per evitare appunto imbarazzi.