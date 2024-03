Nuovo volto alla rotatoria grazie all’impegno di Massetti

Nuova vita per la rotatoria lungo la strada provinciale 78 bis "Montecosaro-Montegranaro", vicino allo svincolo per Superstrada, su cui ora campeggia il nome di Marco Massetti, lo stilista proprietario dell’omonimo brand, che ha risposto ad un avviso della Provincia per la manutenzione, la gestione e l’arredo dell’aiuola centrale. Ieri, la presentazione del progetto nello shop dell’azienda, all’interno del Brand Village ‘Il Castagno’ di Sant’Elpidio a mare, alla presenza del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, di Daniela Censi, direttore commerciale della Marco Massetti, dell’avvocato Gianluigi Bianchini e dello stesso stilista Massetti, oltre che dell’ing. Matteo Giaccaglia, dirigente dell’ufficio Viabilità della Provincia, che ha seguito l’iter dei lavori. "La rotatoria ha un diametro di 25 metri – ha spiegato Censi - e, dopo aver diserbato e fresato, si è provveduto all’inserimento di ghiaia rosa e sassolini color antracite per creare dei contorni armonici. Ci sono poi tre ulivi secolari di dimensioni importanti, simbolo di bellezza e unicità, contornati da otto sfere concentriche che, nell’immaginario hanno molti significati". La gestione della manutenzione avrà durata di tre anni. "La commistione tra pubblico e privato è importante – le parole di Buldorini –. Quello odierno è un primo progetto che speriamo possa diventare di riferimento".

f. r.