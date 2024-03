Nuovo volto per il tunnel. Ecco ascensori e scivoli per abbattere le barriere

Galleria rigenerata e abbattimento delle barriere architettoniche con ascensori e scivoli. L’assessore Andrea Marchiori illustra i lavori in corso nel sottopassaggio tra corso Cavour e via Garibaldi. "L’intervento consiste in sintesi nella rigenerazione di tutta la galleria oltre che nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Due ascensori consentiranno di accedere al sottopassaggio dagli ingressi di corso Cavour e piazza Annessione, mentre sui lati dei giardini Diaz e del parcheggio Garibaldi verranno costruiti degli scivoli. L’obiettivo è quello di rendere accessibile il passaggio a persone con disabilità o comunque alle carrozzine". Per quanto riguarda invece i lavori di rigenerazione, Marchiori spiega: "Il restyling toccherà tutta la galleria, che sarà decorosa e innovativa dal punto di vista tecnologico. Rifaremo pavimentazione e illuminazione, rinnovandone l’aspetto estetico. Il restyling toccherà anche gli ingressi del sottopassaggio, che verrà simile a quello che si sta facendo davanti alla sede del Comune in viale Trieste, quindi con delle balaustre in marmo". I lavori, che stanno andando avanti a specchio per consentire comunque l’uso del sottopassaggio, vogliono essere anche un incentivo all’utilizzo di quella via piuttosto che all’attraversare la strada in superficie, dove tra l’altro non ci sono strisce pedonali: la zona è stata più volte teatro di incidenti, con pedoni investiti dalle auto. Marchiori prosegue: "Il nostro per quell’area è un progetto che continua dal 2021. Era buio, sporco, poco decoroso. Uscendo dal periodo Covid volevamo dare un beneficio alle attività commerciali e combinatamente volevamo ravvivare il passaggio, le cui vetrine erano spoglie. Le abbiamo date in uso ai commercianti gratuitamente. Fu un successo, tanto che su poco più di venti posti disponibili arrivarono 120 richieste. Abbiamo poi ripristinato, dal 2022, il canone annuo per l’affitto. Oggi, con il periodo di affitto in scadenza, rinnoveremo il bando per l’assegnazione, offrendo però un passaggio bello e rinnovato. Il canone oggi si aggira tra i 300 e i 350 euro, fortemente ridotto rispetto al passato. Vogliamo che il sottopassaggio non solo sia utile e funzionale, ma anche gradevole per i cittadini, che potranno scendere e guardare le vetrine". I lavori, dice Marchiori, dovrebbero terminare "entro la fine di quest’anno".