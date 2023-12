"Occasione unica: 15 milioni di risorse da gestire"

Oltre 100mila per i marciapiedi, 150mila per la manutenzione delle strade, 70mila per l’efficientamento energetico dell’asilo nido, 350mila per nuovi loculi cimiteriali e altri 130mila euro per l’assistenza domiciliare, i centri estivi e il trasporto dei portatori di handicap. Sono solo alcune delle voci per il prossimo anno, contenute nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato dal consiglio comunale. "Seppur il bilancio in approvato interesserà solo per pochi mesi l’attuale amministrazione (in scadenza) – spiega l’assessore Mauro Spinelli –, va sottolineato che i documenti contabili riflettono un lavoro di lungo periodo impostato negli anni e contengono risorse di investimento che interesseranno tutta la prossima consiliatura e, quindi, la nuova giunta. Se consideriamo, infatti, i cantieri già avviati (come la ristrutturazione della casa di riposo e la nuova palazzina per le funzioni strategiche) e aggiungiamo la costruzione del nuovo campus scolastico (primaria e secondaria) e la ristrutturazione di Palazzo Bonafede solo per il sisma abbiamo un ammontare di investimento che si avvicina ai 15 milioni. Risorse che richiedono tempo e impegno per essere spese e che rappresentano un’occasione unica". Tra le altre voci in bilancio anche 32mila euro per le aree verdi, 40mila euro per la riqualificazione dei locali di Palazzo dei Priori e 32mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici. "La sfida più difficile, che attenderà il comune nei prossimi anni, sarà quella di mantenere in equilibrio la spesa corrente. In un contesto di generale rallentamento economico e forte spinta inflazionistica è una buona notizia poter annunciare che non ci saranno aumenti di tributi e tariffe e che i servizi ai cittadini e alle categorie deboli sono stati tutti confermati – conclude –. Manteniamo alta l’attenzione sui recuperi da evasione verso chi non adempie ai pagamenti. Lo preferiamo all’aumento degli introiti damulte per violazione del codice stradale".