Offerta formativa, il piano regionale

Su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi, la giunta regionale ha approvato l’offerta formativa regionale di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) per l’anno 2024, declinata in dieci specifiche specializzazioni distribuite sul territorio regionale. I percorsi di Ifts sono funzionali all’obiettivo comunitario di rafforzare il raccordo tra istruzione, formazione e imprese. Per il 2024 c’è una disponibilità di 1,4 milioni di euro. Le figure professionali da formare sono: per l’Ambito territoriale di Ancona "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy - Design del gioiello" e "Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica"; per l’Ambito territoriale di Pesaro "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo" e "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio: operatore front office e back office: Sales Operations Specialist"; per l’Ambito territoriale di Macerata "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy Tecnico modellista e progettista di sviluppo di prototipi in pelle" e "Tecniche innovative per l’edilizia"; per l’Ambito territoriale di Ascoli "Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente" e "Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzione tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica"; per l’Ambito territoriale di Fermo "Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi" e "Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente". Per l’Ambito territoriale di Ascoli si prevede di aggiungere una terza specializzazione, "Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria: Export Manager".