"Oggetti, riti, rituali", la mostra entra nel vivo: sarà aperta fino al 22

Ultime settimane d’apertura, negli spazi espostivi del museo archeologico di Castello al Monte, per la mostra "Oggetti, riti, rituali. Morire a Septempeda tra I e III secolo d.C.". L’esposizione, curata dal funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Tommaso Casci Ceccacci, e da Davide Squillace, archeologo di ArcheoLab, sarà visitabile fino al 22 gennaio 2024. Promossa dal Comune, la mostra presenta i reperti recuperati durante le indagini archeologiche eseguite tra il settembre 2021 e il gennaio 2022 in occasione dei lavori di costruzione di una nuova struttura commerciale in città. Materiale inedito venuto alla luce all’interno di ben 14 tombe a rituale misto, riferibili cronologicamente tra il I e il III secolo d.C.

La mostra "Oggetti, riti, rituali. Morire a Septempeda tra I e III secolo d.C." e aperta sabato, domenica e festivi dalle10 alle13 e dalle 15 alle18. Dal martedì al venerdì su prenotazione. Lunedì chiuso (eccetto festivi).