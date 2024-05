Oggi a Tolentino l’ultimo saluto a Riccardo Craia

È stato fissato per oggi alle 15.30, nella chiesa di San Catervo, il funerale per il 43enne di Tolentino Riccardo Craia, venuto a mancare improvvisamente in seguito a un malore. La comunità si stringe forte alla mamma Giancarla. Riccardo era stato trovato domenica sera senza vita nel suo appartamento a Palazzo Europa; non rispondeva al telefono da un paio di giorni. Poi la tragica scoperta da parte dei familiari. Ieri è stata effettuata l’autopsia dal medico legale Scendoni, che ha prelevato campioni per gli esami ulteriori.