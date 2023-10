Oggi è il giorno di Sara Simeoni e Dan Peterson

Dan Peterson, Sara Simeoni e Roberta Bruzzone oggi ad Overtime. La giornata prevede una serie di appuntamenti al femminile: alle 10 al teatro della Filarmonica la giornalista Marta Elena Casanova dialogherà con la vicepresidente Coni Claudia Giordani, la direttrice sportiva Roma volley Club Barbara Rossi, la componente del comitato nazionale Aia Katia Senesi e Lucia Blini, storico volto di sport Mediaset. Alle 16 agli Antichi Forni presentazione di "Volevo solo fare la calciatrice", con Alice Pignagnoli e il professor Gabriele Franza di Unimc, mentre alle 17.30 al teatro della Filarmonica, la criminologa Roberta Bruzzone sarà ospite di un incontro promosso dall’assessorato alle pari opportunità. Alle 18 da Macerati Marco Macina e Matteo Selleri presenteranno "Marco Macina. Era il più forte di tutti", con un intervento di Romina Leombruni del Centro Studi Minerva. In piazza Battisti alle 19 Sara Simeoni (foto) sarà ospite dell’incontro in collaborazione con il Dipartimento dipendenze patologiche con la presentazione di "Una vita in alto", scritto insieme a Marco Franzelli e vincitore della 60esima edizione del Premio Bancarella Sport 2023: parteciperanno anche l’ex fisioterapista della Nazionale di atletica leggera Nazareno Rocchetti e la maceratese, classe 1936, Giulia Perugini, saltatrice detentrice del record mondiale W85. A chiudere il programma di oggi, alle 21 alla Filarmonica, sarà poi un maestro dello sport internazionale, tra i volti più celebri e vincenti della pallacanestro italiana: Dan Peterson presenterà il volume "La mia Virtus".