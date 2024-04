Oggi il corso sul digitale in biblioteca

Oggi dalle 16 alle 18, nell’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica "Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli". Il corso è finalizzato a diffondere e approfondire l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali offerti dalla Regione Marche e dal Comune di appartenenza. Durante il corso saranno illustrati i servizi di maggiore utilità, mostrando vantaggi e modalità di utilizzo degli stessi. La partecipazione richiede una discreta conoscenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà recarsi in biblioteca prima del suo inizio e si verrà iscritti sul momento. Il corso è svolto nell’ambito del progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali" della Regione Marche. La biblioteca comunale Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale. Presso questo punto è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. È sufficiente chiamare il numero 0733.256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore presente in sede. Tutte le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale possono essere trovate nel portale: bussoladigitale.regione.marche.it.