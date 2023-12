Oggi l’addio a Biordi: "Pilastro della politica"

All’anagrafe era Secondo, ma nella vita era per tutti Primo. Non tanto perché era stato primo cittadino di Sefro, per due mandati (dal 1995 al 2004), ma piuttosto - ci piace pensare - perché lui era sempre il primo a rimboccarsi le maniche per il paese. Parliamo di Secondo Biordi, spentosi ieri a 89 anni. Lascia la moglie Bianca, le figlie Maria Teresa e Giulia. Poliziotto di professione, durante il lavoro a Roma aveva fatto parte della scorta di importanti ministri. Poi il ritorno a Sefro per dedicarsi all’impegno politico e amministrativo nelle file della Dc. "È stato un pilastro per la nostra realtà - dice l’attuale sindaco Pietro Tapanelli -, sempre disponibile e pronto a battersi per la montagna. Da lui ho ricevuto tanti preziosi consigli". I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta.