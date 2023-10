Oggi l'addio a don Vittorio a Tolentino: "Un riferimento"

"Per molti anni don Vittorio è stata la guida spirituale della nostra città. Vicario del vescovo, ha retto e animato la parrocchia di San Francesco divenendo il punto di riferimento di tanti giovani e famiglie". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, a nome della comunità, saluta don Vittorio Serafini. Il funerale si terrà oggi alle 15 alla basilica di San Nicola. Dall’altro ieri, quando il sacerdote ha chiuso i suoi occhi buoni, è stata pioggia di messaggi di affetto. "Appassionato professore di religione nei licei e grande aggregatore dalla profonda cultura. Ciao Don Vitto’, ci mancherai", aggiunge il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi.

"Ciao caro don Vittorio. Grazie e riposa in pace, ora incontrerai il "Fatto" che ha plasmato la tua esistenza e tanti cari amici come Peppino, Catia e Silvana. Salutali da parte mia!", ha scritto padre Gabriele Pedicino, ex priore della basilica di San Nicola. Padre Giuseppe Scalella (agostiniano, ora priore a Viterbo), che lo aveva conosciuto nei primi anni Ottanta, dichiara: "Ora so che mi è più compagno di prima, ora che vede compiuto ciò per cui ha dato la vita". "Siamo grati al Signore – è il messaggio di Comunione e Liberazione di Tolentino - per i molti anni condivisi con don Vittorio. Compagno, guida accogliente e fedele in un cammino tutto proteso a riconoscere la presenza di Cristo in ogni momento e circostanza della vita. Attraverso di lui, abbiamo imparato ad amare la Chiesa e l’unità di fedeli, a cui ha dedicato il suo sacerdozio". "Sei stato un parroco eccezionale e conserveremo ogni prezioso ricordo di te", è il pensiero Comune.

l. g.