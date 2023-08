Oggi l’addio ad Alina Bianchi, le allieve: "Grazie di tutto"

Sono state le sue allieve, insieme alle loro famiglie, ad annunciare che oggi alle 16 si terranno, nella chiesa di Sant’Agostino, proprio accanto alla sua scuola di danza (Fondazione culturale diffusione danza), i funerali di Alina Bianchi (nella foto) trovata morta nella sua casa, una villetta in via Vinciguerra al civico 10, dove viveva sola, dopo la morte nel 2009 di suo marito Franco Castagnari. Ad allertare le autorità che poteva esserle successo qualcosa sono state proprio le sue "farfalle", cosi era solita la loro insegnante chiamare le allieve, che non riuscendo a contattarla da alcuni giorni, si erano insospettite e sono andate a trovarla a casa. Qui la donna era distesa sul letto, morta da alcuni giorni. La scuola da lei fondata tanti anni fa, la ricorda così annunciando che la Fondazione Culturale Diffusione Danza di Alina Bianchi rimarrà momentaneamente chiusa: "Buonasera Signora! Anche oggi in ritardo, ma impeccabili in divisa come voleva lei eravamo già pronte: prima ad un suo rimprovero, poi per la lezione. Ma stasera la porta della scuola non si è aperta e la campanella non ha suonato, la stanza è vuota, nessun ’Buonasera ragazze!’ in risposta, solo un freddo silenzio. Mai avremmo pensato di doverla salutare per l’ultima volta, e mai e poi mai avremmo potuto immaginare che una donna così eclettica e vulcanica come lei, se ne sarebbe andata dalla scena così silenziosamente. Grazie di tutto Signora".