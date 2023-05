Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Umberto Bentivoglio

È stato fissato per questo pomeriggio l’ultimo saluto all’86enne di Tolentino Umberto Bentivoglio, vittima di un incidente col trattore giovedì, mentre lavorava il campo in via Torricella, a Belforte. Oggi, alle 17 nella chiesa tolentinate della Santa Famiglia, ci sarà il funerale muovendo dalla sala del commiato Terracoeli. Umberto, fondatore nel 1982 insieme alla moglie del noto pastificio Pastitalia, dal 2010 portato avanti dai figli Edda, Liliana e Stefano, era anche un nonno premuroso. La comunità si stringe all’amata moglie Teresa, ai tre figli, ai nipoti e alle tante persone che gli volevano bene. Tanti i messaggi di affetto alla famiglia stimata e benvoluta, come lo era lo stesso Umberto, un gran lavoratore e un uomo perbene. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’anziano l’altro giorno sarebbe sceso dal trattore per controllare una parte meccanica, posteriore, verosimilmente per un guasto, un malfunzionamento. Se non fosse che poi lo stesso mezzo l’avrebbe urtato e fatto cadere, travolgendolo.