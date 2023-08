"Ogni via, ogni luogo parla di te: la divisa non l’hai mai tolta"

Ecco un estratto della lettera del comandante della polizia locale Danilo Doria, letta al funerale di Cesare Lorenzetti: "Caro Cesare, oggi per noi della polizia locale è un giorno triste. Da sabato, i sorrisi in Comando non sono stati più gli stessi, anzi, non ci sono più stati. I colori in ufficio sono diversi. La foto affissa in Comando, che ti vede in divisa gioioso, per valorizzare quanto di buono hai fatto insieme ai tuoi colleghi, oggi ha assunto un valore ancora più ampio, più grande, più forte. Ogni luogo, ogni via parla di te. Non c’è un maceratese che nei tuoi 41 anni di servizio per la città non ti abbia conosciuto e stimato. Autorevole con la divisa ma sempre generoso, disponibile, diplomatico, mediatore per il bene di tutti i cittadini e con un senso di vicinanza a tutti coloro che ti chiedevano aiuto. Sempre presente, anche nella canzone dei Vincisgrassi ‘I vigili de Macerata’ in cui una strofa recita ‘Farò poi io rapporto a Lorenzetti il Capitano’. Tra tutti forse sono quello che ti ha conosciuto meno, ma tutte le volte che abbiamo parlato sei stato foriero di consigli e indicazioni, anche quando da una settimana dal mio insediamento sei venuto a trovarmi per conoscermi e trasmettermi tutto il bene che volevi al Comando e alla città. Come ha detto bene tuo figlio Jacopo: ‘Sei andato in pensione ma la divisa non te la sei tolta mai’. Grande persona. Grande collega. Grande maceratese. Ciao Lorenzetti, ciao Comandante".