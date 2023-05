Ok al Programma di ricostruzione Interventi per 19 milioni di euro

Semaforo verde per il Psr, Programma straordinario di ricostruzione, di Fiastra, approvato dal vicecommissario (presidente della Regione) Francesco Acquaroli. Redatto dall’Ufficio speciale ricostruzione in collaborazione con il Comune, prevede interventi su undici aree, per un importo stimato di 18.910.000 euro. "La priorità per il capoluogo è la rigenerazione del tessuto sociale ed economico dell’intero abitato – prosegue l’Ufficio speciale ricostruzione –. Dunque in primis il ripristino di viabilità e sottoservizi. Poi la sistemazione del polo commerciale attraverso l’urbanizzazione dell’area esterna, con la contestuale riattivazione di piazza Dario Conti; idem per la nuova palazzina con uffici comunali e sede Coc (centro operativo comunale) e per la struttura socio-sanitaria, per cui è ritenuto indispensabile un intervento di sistemazione degli spazi esterni in termini di mobilità e accessibilità, individuando camminamenti, parcheggi e aree verdi. Per le frazioni, invece, la principale indicazione è relativa al ripristino e al miglioramento della viabilità. Nel caso di Campicino è prevista anche la realizzazione di una piazzetta, mentre a Boccioni della palestra a servizio del nuovo plesso scolastico ’Ferri’. Per San Lorenzo al Lago una nuova linea fognaria, nuove linee elettriche e telefoniche e nuovo depuratore". Oltre al capoluogo, il Psr interessa le frazioni di San Lorenzo in Colpolina, Colli, Campicino, Bolognesi, Moreggini, San Marco, Boccioni, San Lorenzo al Lago, Meriggio e Collevecchio. "È il risultato di un lungo percorso di confronto e condivisione tra l’ente e la cittadinanza – conclude l’Usr –. Si tratta di un importante strumento programmatico che definisce il quadro delle attività relative alla ricostruzione e che contiene indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità".

Lucia Gentili