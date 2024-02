Ok al Servizio civile: "Risultato importante"

Il Comune di Montefano ha ottenuto l’accreditamento alla progettualità del Servizio civile universale. "Un passo importante per il Comune – commenta il sindaco, Angela Barbieri –. Siamo entusiasti di poter coinvolgere i giovani e promuovere progetti che valorizzino il nostro territorio, la cultura e le risorse. Confidiamo che questa iniziativa possa portare benefici tangibili alla nostra comunità e siamo grati ai volontari che sceglieranno di dedicare il loro tempo e le loro energie per il bene comune a beneficio della collettività in settori chiave quali assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e culturale, educazione, agricoltura sociale, cooperazione internazionale e altro ancora". L’adesione al Servizio Civile Universale consentirà al Comune di presentare progetti innovativi e di grande impatto in varie aree, anche grazie al contributo concreto che potranno offrire volontari motivati ed appassionati. L’ente di accoglienza individuato per l’iscrizione all’albo unico del Servizio civile universale è l’Associazione Spazio Cultura di Recanati che svolgerà un ruolo fondamentale nella coordinazione delle attività e nell’accoglienza dei volontari.