Oltre 300 patenti tolte per guida in stato di ebbrezza

Su un totale di 352 patenti ritirate, sono state 311 quelle tolte per guida in stato di ebbrezza nel corso dell’anno appena trascorso dalla Polstrada. Quasi tutte le infrazioni, e cioè 274, sono state rilevate dagli agenti tra le 22 e le 6 della mattina, poi 24 dalle 15 alle 21 e il resto, 13, dalle 7 alle 14. Questi ultimi sono in parte quelli che finiscono la serata al mattino successivo, e in parte gli alcolizzati, che già dalla mattina passano al bar per un cicchetto. "Significativo il dato sulle fasce di età sanzionate – spiega il comandante Alberto Luigi Valentini -. Se nel 35% dei casi abbiamo persone tra i 33 e i 65 anni, cioè una forbice molto ampia, quasi il 40% delle patenti ritirate riguarda persone tra i 18 e i 24 anni, e il 23% tra i 25 e i 32 anni. I giovani risultano meno rispettosi delle regole, purtroppo". La maggior parte delle denunce avvengono a Civitanova, dove si concentrano i maggiori controlli per via della movida, che attira persone non solo da fuori provincia, ma anche da fuori regione: "È frequente trovare anconetani, sambenedettesi, umbri e abruzzesi".