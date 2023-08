Oltre il tempo", mostra di arte contemporanea Coinvolti pittori, scultori, fotografi e poeti

Sarà inaugurata dopodomani alle 17.30 con un incontro al teatro Piermarini di Matelica la mostra di arte contemporanea "Oltre il tempo", allestita fino a sabato 19 agosto nello spazio espositivo di vicolo Cuoio I. L’evento, ideato dall’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini ed organizzato dall’associazione Art And Territory per la rete arte e cultura, sarà curato dal critico d’arte di fama internazionale Massimo Pasqualone, coinvolgendo 54 artisti, tra pittori, scultori, fotografi e poeti di varie zone d’Italia, ispirandosi al Globo di Matelica, l’orologio sferico di epoca romana rinvenuto nel 1985. Come spiegato dagli organizzatori, "i visitatori della mostra verranno coinvolti nell’atmosfera delle opere esposte, costretti a rallentare per comprendere questo percorso complesso, di ricerca e di scoperta, dove le opere si trasformano in autentiche allegorie". La mostra resterà aperta dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 20.

m. p.