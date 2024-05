Omaggio al cavaliere. Pollastrelli

Omaggio di Civitanova al cavaliere Giorgio Pollastrelli, storico presidente Anac (Cavalleria militare marchigiana), domenica alle 10.30, in piazza Abba, dove si trova il monumento equestre realizzato dal’artista Mauro Brattini, che ritrae San Giorgio a cavallo, simbolo dell’Arma. "Pollastrelli è stato un custode delle sue tradizioni e storia – come ricorda anche Fabrizio Grandinetti, presidente Anac Marche – che ha voluto per la sua città un monumento di rara bellezza". Il sindaco Fabrizio Ciarapica e Grandinetti, consegneranno ai tre figli, tra cui Giorgio Pollastrelli Jr, commissario straordinario della sezione di Civitanova , una medaglia genovara che rappresenta la vittoria della prima guerra mondiale dove molti cavalieri persero la loro vita. Nell’occasione sarà premiato anche il giornalista Maurizio Verdenelli, per la collaborazione svolta con la cavalleria militare per l’impegno profuso per far conoscere, tra la gente e nelle scuole, la figura del grande Enrico Mattei, fondatore dell’Eni. Successivamente verrà donata una sciabola all’ufficiale deceduto presso il cimitero di Civitanova Alta. Presidenti, dirigenti e iscritti raggiungeranno l’Ippodromo Mori per la visita al Museo del Trotto e per assistere alla nona Corsa dei quartieri.

Ennio Ercoli