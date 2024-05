Omaggio al maestro Montecchia

Oggi il coro Tourdion Ensemble, il coro Lumos e al coro Agape ricorderanno, in un concerto dal titolo ’Siamo peccatori felici’ che si terrà alle 21,17 nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo a San Severino, il maestro Simone Montecchia (nella foto), scomparso nel marzo dello scorso anno a soli 53 anni. Originario di Monte San Giusto, il maestro Montecchia nel 2010 aveva fondato il coro Tourdion Ensemble, formazione che negli anni ha curato e cresciuto con grande amore e professionalità, portando il coro, anche grazie alla sua simpatia e ai suoi modi stravaganti, a raggiungere notevoli risultati e a farsi conoscere nel territorio settempedano e non solo. Diplomatosi in fagotto al Conservatorio di Fermo, suonava anche il sax e nella banda ’Francesco Adriani’ Città di San Severino, dove da insegnante ha tenuto tantissimi corsi di orientamento musicale, il sax baritono, il maestro Montecchia era un grandissimo appassionato di musica antica e canto gregoriano.

Tra gli appuntamenti fissi della formazione da lui fondata, e che ora vuol rendergli omaggio con il concerto nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, i concerti di Natale e San Valentino, ma anche la partecipazione all’evento dei Teatri antichi uniti presso le terme romane di Septempeda e ad alcune rassegne corali.