Operaio di magazzino, idraulico e ragioniera Il Centro per l'impiego di Tolentino ha pubblicato diverse offerte di lavoro nel settore commerciale, studio commerciale e aziende di lavorazione materie plastiche e impiantistica. Le posizioni richiedono diverse competenze e sono aperte a candidati di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Le sedi di lavoro variano tra Tolentino, Macerata e Caldarola. Le scadenze per l'invio dei curriculum sono indicate per ogni offerta.