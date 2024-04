Operaio per imballaggio, geometra e barista

Azienda della zona industriale di Recanati cerca operaio/a per attività di assemblaggio ed imballaggio apparecchiature elettriche e meccaniche in genere, anche con minima esperienza, con residenza in zone limitrofe. Preferenziale possesso patentino muletto (codice offerta 370827/1). Bar - ristorante di Cingoli cerca addetto bar preferibilmente con esperienza. Part time 4 ore per 6 giorni orario pomeridiano - serale (codice offerta 307148/11). Azienda settore commercio di Macerata cerca un’addetta/o alle vendite con esperienza consolidata nel settore abbigliamento (codice offerta 25947/17). Azienda settore edile, ricerca un geometra con esperienza per sede di lavoro a Recanati (codice offerta 390878/9). Inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.