Operaio ubriaco al volante: denuncia e patente sospesa

Un aperitivo decisamente spinto quello di un 32enne ussitano, che sabato sera è stato trovato al volante con un tasso alcolemico cinque volte più alto del consentito. L’uomo, un operaio, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Camerino nella serata di sabato a Muccia, mentre era al volante della sua Fiat Panda. La pattuglia non ci ha messo molto a nutrire qualche sospetto sulla perfetta lucidità dell’uomo, e lo ha sottoposto all’etilometro.

Il risultato ha fugato ogni dubbio: con quel tasso etilico, l’ussitano era molto oltre il consentito per mettersi alla guida. Per lui dunque sono scattati subito la denuncia alla procura, il sequestro del veicolo e la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

La denuncia rientra tra i controlli e le sanzioni fatti dai carabinieri della Compagnia di Camerino durante i giorni festivi della Pasqua. Le principali vie di comunicazione dell’alto Maceratese sono state presidiate dai militari, che con la loro presenza hanno scongiurato comportamenti scorretti da parte degli utenti della strada. Per fortuna non si sono segnalati incidenti di sorta. I militari hanno elevato però quattro sanzioni per diverse violazioni, di cui la più grave è stata appunto quella all’operaio di Ussita.