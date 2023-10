Ordigno in cantina a Civitanova: Artificieri in via D'Annunzio

Artificieri in una abitazione di via D’Annunzio ieri mattina, per prelevare un ordigno sbucato dagli angoli della cantina. Sorpresa e anche un po’ timore quando, rovistando nello scantinato di una villetta che si trova all’altezza del viadotto dell’autostrada, i proprietari si sono ritrovati davanti una bomba a mano, del modello Srcm, utilizzata diversi anni fa nelle esercitazioni militari. Evitando di fare manovre pericolose, del rinvenimento hanno avvertito subito i carabinieri che, con pattuglie della Compagnia di Civitanova e con l’intervento del loro Nucleo Artificieri, si sono recati sul posto e hanno prelevato l’ordigno, facendolo poi brillare in aperta campagna. Una operazione che si è svolta nella massima sicurezza delle abitazioni vicine e delle persone e i proprietari di casa, intorno alle 13, sono potuti rientrare tranquillamente nell’edificio. La bomba a mano è sbucata dagli anfratti di vecchia roba che era accatastata nello scantinato della casa, disabitata dopo la morte dell’anziano che la occupava. I parenti si sono recati a ripulire i locali e mentre spostavano alcuni scatoloni è spuntato fuori l’ordigno, probabilmente un vecchio ricordo dei tempi in cui l’anziano aveva svolto il servizio militare e che aveva voluto conservare. La Srcm è una bomba a mano di tipo offensivo, che è un termine con cui vengono identificati quegli ordigni che disperdono schegge leggere, con funzionamento a percussione, ovvero una volta lanciato esplode soltanto all’impatto col terreno. Tanta la curiosità per lo schieramento di forze dell’ordine che si è parato davanti alla casa durante tutta la durata dell’intervento di bonifica.