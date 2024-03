Orientamento dei futuri artigiani. Incontro tra studenti e aziende

Orientarsi ai mestieri: un incontro rivolto ai giovani studenti che vogliono intraprendere una carriera nell’artigianato per dare forma a talento e creatività. Le Cna di Macerata e di Fermo, insieme a Confartigianato, propongono agli studenti marchigiani un incontro con esperti e imprese dal titolo "Orientarsi ai mestieri artigiani: il futuro del mondo della moda". Un evento che avrà luogo oggi, alle 9, al Cosmopolitan. L’iniziativa si propone di offrire un’opportunità di confronto e conoscenza diretta di alcune delle possibilità professionali ai giovani interessati ad intraprendere una carriera nei mestieri artigiani. Saranno presenti gli studenti delle quinte classi Ipsia Sacconi di Ascoli , Iis Laeng-Meucci di Osimo, Iis Vanvitelli Ancona, Ipsia Ricci di Fermo e Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata. Prevista la partecipazione del coach Luca Stanchieri, direttore della Scuola Italiana di Life and Corporate Coaching nonché fondatore del Coaching Umanistico. Stanchieri fornirà ai ragazzii consigli sull’orientamento professionale e sulla realizzazione personale nel mondo dell’artigianato. Prevista la partecipazione di Daniela Diletti de "La Marchigiana", Alice Vitelli de "La Scarpetta di Venere" e Alice Cococcioni di "Omnia", coordinate da Gaia Segattini: interverranno anche figure di spicco della rappresentanza, come Antonio Franceschini Responsabile nazionale Cna Federmoda e Francesca Bracalenti Presidente regionale Confartigianato sartoria. Gli studenti potranno incontrare le imprese che si sono messe a disposizione.