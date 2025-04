Orim, installato un defibrillatore: "Impegno per la prevenzione"

Orim, l’azienda di trattamento rifiuti speciali con base a Piediripa, rafforza il suo impegno per un’area cardioprotetta installando un defibrillatore nella propria sede. Dopo la donazione dello scorso anno di un apparecchio automatico esterno alla comunità di Piediripa, la società guidata da Alfredo Mancini continua il suo percorso verso una maggiore sicurezza e tutela della salute. "L’azienda – si legge in una nota – vuole infatti farsi promotrice di una cultura della prevenzione e del pronto intervento in caso di emergenza cardiaca. L’iniziativa non si limita alla protezione del suo personale: il defibrillatore sarà a disposizione di chiunque si trovi nelle vicinanze e necessiti di un intervento tempestivo. Grazie alla formazione specifica erogata, il dispositivo può essere usato con prontezza ed efficacia. L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte nel mondo, e l’uso tempestivo di un defibrillatore aumenta le possibilità di sopravvivenza".