Orione, la foto di Guzzini pubblicata dalla Nasa

Porta la firma di un ingegnere meccanico recanatese, Michele Guzzini, la foto pubblicata il 16 gennaio addirittura dalla Nasa per la sua rubrica "Astronomy Picture of the Day": si tratta di Orione, il Cacciatore. Nella cintura di Orione, si distinguono allineate le sue tre stelle – Alnitak, Alnilam e Mintaka – tutte distanti circa 1500 anni luce, nate dalle nubi interstellari. Appena sotto la cintura di Orione si trova una macchia luminosa e sfuocata, nota come Nebulosa di Orione. Infine, appena visibile a occhio nudo, l’Anello di Barnard: un’enorme nebulosa a emissione gassosa che circonda la cintura e la Nebulosa di Orione". Guzzini racconta che la foto è stata scattata domenica 17 dicembre scorso, di notte a Sassotetto, a circa 1.500 metri di altezza sul mare e solo la sua grande passione per l’astronomia e, in particolare, per la fotografia astronomica gli ha fatto superare il freddo di quella notte con temperature al di sotto dello 0. "La mia speranza – dice – è che, attraverso il mio lavoro, possa riuscire a sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone sul problema ambientale". Antonio Tubaldi