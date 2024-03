Orsini: con le mie parate punto a portare l’Under 19 in semifinale

Nelle file dell’Under 19 delle Marche, che oggi gioca contro il Veneto per l’accesso alla semifinale del "Torneo delle Regioni", c’è anche il portiere del Tolentino, Tommaso Orsini. E’ il solo giocatore cremisi a far parte del gruppo allenato da mister Massimo Lombardi, anche se non è l’unico tesserato del club tolentinate ad essere partito con la spedizione marchigiana di circa 80 fra ragazzi e ragazze per partecipare alla 60ª edizione del "Torneo delle Regioni". Con l’Under 17 è stato convocato Alex Gabrielli, mentre con l’Under 15 sono stati chiamati Paolo Cicconetti e Marco Della Ceca. "E’ indubbiamente una bellissima esperienza – ci racconta al telefono Tommaso Orsini – che faccio molto volentieri per il secondo anno consecutivo". Lui, infatti, c’era pure nel 2023 quando le Marche Under 19 arrivarono in finale perdendo poi 1-0 contro il Piemonte. "E’ andata male, speriamo di rifarci stavolta...", dice il numero 1 del Tolentino, facendo i debiti scongiuri del caso. Poi aggiunge: "In ogni caso il torneo rappresenta una bella opportunità per crescere, sia come giocatori, sia a livello personale – aggiunge Tommaso –. Inoltre è un positivo trampolino di lancio per tanti ragazzi come me che vogliono trovare la loro strada nel mondo del calcio. Ci sono molti osservatori e addetti ai lavori". Infine, un pensiero al suo Tolentino che, dopo la pausa pasquale, riabbraccerà per il rush finale d’Eccellenza. "La nostra stagione è stata caratterizzata da alti e bassi – spiega Orsini – e certamente nel momento migliore ci siamo presi delle belle soddisfazioni. Personalmente sono molto contento del mio percorso, ho giocato con continuità e per questo ringrazio sia la società che il mister per la fiducia accordatami. Ora cercheremo di dare il massimo per chiudere al meglio il campionato".

m. g.