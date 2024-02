"Ospedale, mistificazione da Carancini"

"A noi del centrodestra piace essere preparati a tutto, non vendiamo fumo come Carancini &C. E per questo, rispetto al budget preventivato per il nuovo presidio ospedaliero, circa 200 milioni di euro, una parte dei fondi sono stati già ricompresi nell’elenco triennale dei lavori pubblici e un’altra è da concordare con la struttura commissariale. In pratica, il finanziamento completo". E’ il consigliere regionale Simone Livi (Fratelli d’Italia) a rispondere alle accuse lanciate dal Pd sul fatto che il progetto del nuovo ospedale di Macerata, per cui è stato di recente pubblicato il bando di gara, non sia stato interamente finanziato. "La continua mistificazione della realtà da parte di Carancini e tutti i suoi adepti non conosce vergogna politica – incalza Livi (nella foto) –. Sul nuovo ospedale di Macerata non solo si sarebbe avuto un esborso abnorme di risorse pubbliche per realizzarlo, 20 milioni di euro per 30 anni secondo il faraonico piano finanziario della giunta Ceriscioli, rimasto lettera morta. Ma avremmo avuto una mortificazione dei territori provinciali che sarebbero stati spogliati di funzioni sanitarie vicine ai cittadini. Tornando alla politica del fare presto e bene della giunta di centrodestra, anche nel campo dell’edilizia sanitaria si è impressa una velocità che non ha avuto eguali negli anni del Pd. Tanto è vero che è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del coordinamento di sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".