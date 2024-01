Pagliari: "Abbiamo dato tutto. Questo gruppo è da applausi"

Complimenti e considerazioni positive per i suoi uomini e per l’avversario: Giovanni Pagliari si è presentato in sala stampa per lodare il coraggio della Recanatese: "I ragazzi hanno dato tutto, hanno recuperato due volte lo svantaggio su un campo difficilissimo e pesante. Sono molto soddisfatto, eravamo rabberciati, ma sono contento perché questo gruppo mette in campo tanta anima", ha commentato l’allenatore dei marchigiani.

Due volte sotto, la Recanatese ha ripreso in mano la partita, crollando, però, dopo la rete di Idda: "Purtroppo le palle inattive sono diventate un leit motiv negativo, ma quando la squadra gioca così, c’è poco da dire. Faccio i complimenti alla Torres, una squadra forte, ma che ha sofferto molto come all’andata".

Sei gare senza vittorie, di cui 4 sconfitte. Per la Recanatese non è un buon momento, la classifica si è fatta delicata, avvicinando i marchigiani alla zona playout. Ma la prestazione al Vanni Sanna fa ben sperare per il futuro: "Le ultime prestazioni prima di questa non erano state così buone. Abbiamo affrontato una squadra forte e questo va sempre messo in conto.

Ma ho visto in campo, quello che chiedevo ai ragazzi, nonostante una rosa ristretta per le assenze, che ha causato anche tanta stanchezza nei giocatori".

Infine un commento sul primo volto nuovo della campagna acquisti invernale, Pelamatti, ironia della sorte arrivato proprio dalla Torres: "Si è inserito subito, ha energia positiva e qualità. Eravamo all’osso, magari non l’avrei rischiato subito, dopo due giorni, se avessi avuto qualche uomo in più.

Ma ha risposto subito presente e questo mi è piaciuto", ha concluso Pagliari.