"Paladini del territorio" in azione. Raccolta dei rifiuti abbandonati: impegnati anche due consiglieri

Una bella giornata all’aria aperta per una nobile causa: pulire la vegetazione dai rifiuti abbandonati. Domenica scorsa la Federcaccia, Sezione di Civitanova, ha organizzato, insieme con la Fondazione Una, la seconda edizione della giornata ecologica denominata "Paladini del territorio". Oggetto della pulizia è stata la zona più ad est dell’area verde di San Savino, già monitorata l’anno scorso: un posto incantevole che si trova tra le colline della città alta. In prima linea, tra gli altri, il consigliere comunale Roberto Tiberi che si è messo a disposizione per aiutare sia nell’organizzazione che nella raccolta rifiuti così come il consigliere comunale Paola Fontana, che ha accolto con piacere l’invito a partecipare infilandosi anche lei i guanti per le operazioni di pulizia. Molto il materiale abbandonato abusivamente e raccolto dai volontari, tra cui diverse gomme, un computer ed un grande quantitativo di materiale ferroso vario. Il direttivo della Federcaccia locale, capitanata da Massimiliano Nociaro, alla fine della manifestazione, ha offerto la colazione a tutti i partecipanti. Una giornata tra il verde, impegnati nelle pulizie e nella raccolta dei rifiuti, a riprova dell’impegno ecologico dell’associazione.

c. m.