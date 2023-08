Palazzetto dello sport Progetto "green"

È stato affidato a un ingegnere di Macerata il servizio di progettazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport "Giulio Chierici" di Tolentino. L’importo di 2.123,46 euro sarà ricompreso all’interno del quadro tecnico economico di progetto e finanziato in parte con il fondo previsto per il bando "Sport e Periferie 2023" e in parte con imputazione al bilancio 2024. L’ente ha deciso di impegnare la somma al capitolo di bilancio, qualora il progetto non sia oggetto di finanziamento.