Palazzo del Comune e piazza. C’è il via libera ai finanziamenti

Semaforo verde per il finanziamento di due opere importanti per il territorio di Valfornace. L’ok è arrivato dalla Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal Commissario straordinario Guido Castelli, e in particolare riguarda l’adeguamento dei finanziamenti per il ripristino funzionale e il miglioramento sismico del palazzo del Municipio di piazza Vittorio Veneto e la ristrutturazione edilizia e il completamento del compendio immobiliare di via don Luigi Orione. Per la prima delle due opere, già finanziate nel 2021, è stato stanziato un importo di quasi 4 milioni di euro, mentre per la seconda l’importo finanziato sfiora i 3 milioni di euro. "I due progetti, di fondamentale importanza per la rinascita del nostro Comune - spiega il sindaco, Massimo Citracca - prevedono interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e all’incremento del livello di sicurezza delle strutture con conseguente ripristino funzionale del Municipio dove si lavorerà al "recupero" dello scheletro della struttura, in parte in cemento armato risalente agli anni ‘70-‘80 e in parte in muratura portante sul lato della piazza, e al contestuale studio di "fruibilità" dei nuovi spazi. L’altro intervento, quello localizzato in via Don Luigi Orione, prevede invece il recupero di immobili residenziali mai completati e abbandonati da circa vent’anni. Tutto il complesso verrà ristrutturato e sarà completato con la trasformazione in cinque abitazioni popolari e, per una parte, ospiterà la nuova sede degli uffici comunali". Il prossimo passo l’avvio della gara di affidamento dei lavori.

Gaia Gennaretti