Palestina, la maggioranza si defila

Richiesta per lo stop alla guerra in Palestina, il centro destra esce dall’aula. Nel consiglio comunale del 29 aprile "al momento di discutere un ordine del giorno proposto dal centro-sinistra, e che esprime la volontà di pace di Civitanova, la richiesta del cessate il fuoco e l’urgenza di porre fine agli omicidi di israeliani e palestinesi, il centro destra è uscito dall’aula" denunciano i consiglieri della minoranza che spiegano come si trattasse "di una presa di posizione non formale perché impegnava il Comune a sostenere la causa della pace, nella richiesta al Governo italiano affinché si adoperi per una tregua, sia nell’azione locale per garantire armonia e giustizia". Ma molti esponenti della maggioranza, sindaco Ciarapica compreso, se ne sono andati "senza dare – sottolinea il centro sinistra – spiegazione. L’abbandono dell’aula su un punto di valore etico e politico rivela l’inettitudine a governare una città, che dovrebbe essere amministrata da persone di sensibilità ben diversa".