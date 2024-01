Pallavoliste in divisa. Marzia e Samantha esultano

Due pallavoliste con la divisa da Macerata a Wijchen, nei Paesi Bassi, hanno assicurato la qualificazione agli European Police Championship, gli europei di volley femminile per gli appartamenti alle forze di polizia. In campo sono scese Marzia Paulini, maceratese e comandante della Polizia locale di Cingoli, e Samantha Compagnucci, giocatrice di Urbisaglia in servizio con il consorzio di Polizia locale dei Monti azzurri.

Le due sportive sono partite il 2 gennaio per Torino e da lì, con le altre colleghe arrivate da tutta Italia, hanno puntato verso nord, per arrivare in Olanda e giocarsi la qualificazione. Nel girone sono capitate le nazionali di Olanda e Slovacchia, sconfitte entrambe dalle azzurre per tre set a zero. Grazie a questi risultati eccellenti, la Nazionale delle forze di polizia potrà partecipare al campionato europeo che si terrà a settembre: al contrario della compagine maschile, è la prima volta che la squadra femminile riesce a cimentarsi a questo livello, e naturalmente la soddisfazione è massima per tutti.

Per le due sportive, si è trattato di un’esperienza incredibile, vissuta grazie alla loro adesione alla Nazionale polizie, che raccoglie pallavoliste da tutta Italia. Entrambe giocatrici esperte - Mariza Paulini è ancora in attività con la Puma nel campionato Csi dopo tantissimi anni in cui ha militato in diverse società della provincia e dei dintorni - hanno messo a disposizione le ferie e le proprie risorse economiche, pur di provare a staccare un pass per gli Europei 2024, e l’impegno le ha premiate facendo loro centrare questo primo obiettivo con la maglia azzurra. Siccome, come si dice, “l’appetito vien mangiando“, Marzia Paulini, Samantha Compagnucci e tutta la squadra adesso vorranno fare una bella figura al campionato europeo di settembre.