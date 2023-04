Paper week, iniziative del Cosmari

Cosmari aderisce alla Paper Week promossa da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica). Si inizia oggi alle al teatro Feronia di San Severino con la conferenzaspettacolo "La natura delle cose" di e con Luca Pagliari, riservata agli studenti delle superiori. Domani invece a Tolentino appuntamento con la Ludoteca del Riuso nell’atrio di Palazzo Sangallo, dalle 16.30 alle 19, con un laboratorio per la fabbricazione di carta riciclata e per la costruzione di oggetti utilizzando materiale recuperato, aperto a bambini e adulti; tutti sono invitati a partecipare gratuitamente. Giovedì e venerdì prossimi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, "Impianti Aperti" con la visita guidata al Cosmari (Tolentino): i cittadini potranno vedere il lavoro che viene svolto quotidianamente, visitare l’impianto di selezione della carta e fare tappa in anteprima nel nuovo impianto che sarà inaugurato a maggio. Infine sabato prossimo, 22 aprile, il centro di educazione ambientale mobile aspetta tutti a Civitanova, al Varco sul Mare, dove sarà allestito un punto di raccolta differenziata in cui conferire carta e cartone e ricevere in cambio una piccola sorpresa. Una settimana per conoscere e approfondire il mondo del riciclo, ricca di appuntamenti gratuiti quotidiani rivolti a scuole, cittadini, professionisti.