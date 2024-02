"Parcheggi: due spazi, due misure diverse"

"Due piazze, due misure. La sindaca Tartabini vuole togliere le auto da piazza Matteotti, ma invece fa il contrario per quanto riguarda piazza Douhet". Sono queste le polemiche lanciate dal segretario locale del Partito Democratico, Stefano Dall’Aglio, che torna così sul tema dell’abbattimento previsto per l’ex scuola di piazza Douhet, a Porto Potenza. "Giovedì sera, mi sono quasi commosso nel sentire la sindaca Noemi Tartabini affermare che piazza Matteotti, a Potenza Picena, va restituita alle persone – dice con ironia Dall’Aglio -, che è brutto affacciarsi dalle finestre del municipio e vedere una distesa di auto, che la piazza è il luogo del confronto per eccellenza. Ma poi ho pensato che quella stessa sindaca a Porto Potenza sta per privare piazza Douhet di una importante cubatura (l’ex scuola, ndr) dove poter creare nuovi servizi alla comunità, per realizzare al suo posto un parcheggio e portare le auto in piazza anziché toglierle!". E proprio ciò, genera l’affondo dell’esponente Dem contro l’Amministrazione comunale. "Così, ho capito che non avremo mai la minima possibilità di diventare un Comune veramente unito finché si adottano filosofie di intervento completamente opposte tra Potenza Picena e Porto Potenza – aggiunge Dall’Aglio -, finché ciò che è giusto e bello da una parte diventa sbagliato e "pericoloso" dall’altra. Abbiamo bisogno di un sindaco e di una giunta che mettano definitivamente da parte ogni disonestà intellettuale e affermino con forza che tutti i cittadini contano e hanno gli stessi diritti, le stesse aspirazioni, le stesse esigenze. Basta – conclude il segretario del Pd -, davvero basta, con le prese in giro, basta con le umiliazioni".