Parcheggi gratis in centro per rivitalizzare la città

A Tolentino i parcheggi in centro si pagano, ma il Comune per rivitalizzare il "cuore" della città, e andare incontro alle esigenze di molti residenti di fronte ai tanti disagi creati in questo periodo dalla ricostruzione post sisma, ha deciso di concedere gratuitamente un abbonamento annuale a un’auto per nucleo familiare. Ma a chi spetta concretamente questa agevolazione? Il Consiglio comunale ha stabilito che possano farne richiesta un unico componente di ogni nucleo familiare residente nel centro storico o in viale Murat, via Filzi, viale XXX Giugno e viale dei Cappuccini, che sia privo di un garage per la rimessa della vettura, nonché un unico componente di ogni nucleo familiare residente o non residente a Tolentino, ma domiciliato nel centro storico o in viale Murat, via Filzi, viale XXX Giugno e viale dei Cappuccini a causa degli eventi sismici del 2016, che sia privo di un garage per la rimessa della vettura.

Gli interessati all’abbonamento gratuito devono essere proprietari o comproprietari dell’auto per la quale chiedono il beneficio o averne la detenzione a titolo aziendale. Infine, chi ha una rimessa non idonea o non più idonea per motivi diversi può chiedere il beneficio presentando un’autodichiarazione con documentazione fotografica. Le domande vanno inviate - dal primo al 31 maggio - tramite Pec all’indirizzo email comune.tolentino.mc@legalmail.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolentino. I modelli necessari sono scaricabili dal sito del Comune (www.comune.tolentino.mc.it).

Mauro Grespini