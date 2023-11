Parcheggio a pagamento anche nelle ore notturne

Il regolamento lo prevede da tempo, ma non tutti lo sanno. A Civitanova, il parcheggio a pagamento in piazza XX Settembre e nei vialetti sud e nord, di venerdì e sabato si paga anche nelle ore notturne. E se per caso vi capita di dover parcheggiare da quelle parti, ricordatevi di staccare il ticket e metterlo bene in vista sul cruscotto anche dopo le 20. Se infatti casualmente per ignoranza o distrazione vi dimenticate, la sorpresa che troverete è piuttosto amara: dieci euro da sborsare senza neanche protestare, perchè adesso, per pagare il tempo di sosta in eccesso rispetto a quello indicato dal ticket, non c’è più lo sportello con gli ausiliari di via Trieste, ma bisogna ricorrere alla cassa automatica collocata all’angolo di corso Umberto.

Altra segnalazione. Vittorio De Seriis sottolinea come in via Buozzi, quasi a ridosso dell’ascensore, c’è un cartello stradale ormai inutile e fuori luogo. Il segnale, infatti, invita i pedoni a utilizzare i marciapiede nord per passare da via Cecchetti a via Buozzi, perché quello sud è interessato ad alcuni lavori per la ristrutturazione di un palazzo. Solo che i lavori sono terminati da tempo e quindi quel cartello non ha più senso. Non è il caso di provvedere alla sua rimozione?