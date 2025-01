Pari tra Biagio e Gabicce. Fa tutto capitan Tombari

BIAGIO NAZZARO1GABICCE GRADARA1

BIAGIO NAZZARO : Bottaluscio, Doria, Bachiocco (15’ st Valeri), Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rossini (29’ st Rragami), Cecchetti, Severini (34’ st Ottaviani), Carboni, Parasecoli. Panchina: Albanesi, Fuoco, Medici, Gabrielloni, Rabini, Pierfederici. All. Fenucci.

GABICCE GRADARA: Andreani, Morbidi, Semprini, Mercurio, Gallotti (44’ st Rapagnani), Tombari, Morini (16’ st Finotti), Dominici, Torsani (33’ st Marchetti), Cuomo, Barattini. Panchina: Remedia, Bacchini, Magi, Costa. All. Capobianco.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Reti: 32’ pt Tombari, 7’ st (aut) Tombari.

Note: espulsi al 42’ st Carboni per doppia ammonizione. Ammoniti Mercurio, Severini, Doria, Morbidi, Rapagnani.

Un tempo e un punto a testa tra Biagio Nazzaro e Gabicce Gradara nella prima del nuovo anno. Fa tutto Tombari: porta in vantaggio il Gabicce Gradara, ma poi nella ripresa una sfortunata autorete del numero 6 ospite fa esultare la Biagio. Il capitano del Gabicce l’assoluto protagonista, con la squadra di Capobianco che nel finale non riesce a sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Carboni per doppia ammonizione. Il vantaggio ospite poco dopo la mezz’ora con Tombari che salta più in alto di tutti a seguito di un calcio d’angolo (guadagnato da Barattini), infilando Bottaluscio. La Biagio risponde con un palo di Rossini nel finale del primo tempo, poi i rossoblù nella ripresa riescono a pareggiare con protagonista sempre Rossini che crossa in mezzo sulla traiettoria c’è Tombari che ci mette il piede infilando il proprio portiere per il definitivo 1-1. Nel finale altro palo per i locali con Severini direttamente da calcio d’angolo.